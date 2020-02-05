مصر للطيران تطرح أسعار تذاكر خاصة للسفر إلى عدة دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، عن طرح أسعار خاصة إلى عدد من النقاط التي تصل إليها من خلال رحلات المشاركة بالرمز مثل موريشوس والماتي بكازخستان وتبليسي بجورجيا وساو باولو بالبرازيل وسيشل والتي تُعد من أعلى المناطق ذات الجذب السياحي حول العالم.
وقالت الشركة، بحسب بيان الأربعاء، إنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى هذه الوجهات عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة أقرب وكيل سياحي.
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