مصر | 23 مارس.. الحكم على المتهمين بسرقة 3 ملايين دولار من "العربي الأفريقي"

وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، و"أ.م"، موظف بالبنك العربي الأفريقي الدولى، و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركي، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، والثاني عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك العربي الأفريقي الدولي جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألفًا و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمي، وتمكينها والمتهم الثاني للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهي محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.