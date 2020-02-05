مصر | حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 1800 قرص مخدر بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قوة أمنیة من مباحث قسم السلام ثان بقيادة الرائد محمد السيسي رئيس المباحث، من ضبط "خمیس م"، 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضایا آخرها 1964 لسنة 2015، السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته 1800 قرص مخدر.



وبمواجتهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیقات.