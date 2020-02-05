مصر | حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق في حلوان

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس عاطل بتهمة قتل جارته بدافع سرقة حلق ذهب الضحية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم، مفاده باكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل أرض فضاء بالقرب من مزرعة ماشية ملكها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ب. ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكاملة، ومهشمة الرأس.

وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لرعاية الماشية فجر كل يوم، وتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.