مصر | حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام لحيازته 1800 قرص مخدر قبل بيعها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت قوة من مباحث قسم السلام ثاني، بالقبض على "خ. م"، 31 سنة، عاطل والسابق اتھامه في عدد 4 قضایا آخرھا 1964 لسنة 2015، السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته 1800 قرص مخدر، وهاتف محمول، أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة، والھاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیقن التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.