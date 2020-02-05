أخبار مصر | غدا.. وزير النقل يتفقد تطوير طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير النقل يتفقد تطوير طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، غدا الخميس، أعمال تنفيذ تطوير طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي.

وتشمل الجولة، تفقد أعمال إنشاء عدد من الكباري بالطريق وكذلك تفقد بداية العمل بمشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات باستخدمات الماكينات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص تمويل إضافي يبلغ ٢ مليار جنيه للطرق التي تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى والعاجلة بالمحافظات في الرؤية المتكاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات.

وتم الاتفاق على أن الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى وهي محافظات ( القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية-دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا ) وذلك للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها، حيث أقر الوزيران نتائج اللجنة، ووجها بالبدء الفوري إجراءات الطرح على الشركات لسرعة التنفيذ والإنجاز.

