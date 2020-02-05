أخبار مصر | رسميا.. مرتضى منصور يتنازل عن ترشحه نقيبا للمحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مرتضى منصور يتنازل عن ترشحه نقيبا للمحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بتنازل رسمي للجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين، حيث تعقد الانتخابات 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

وبدأت النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى الخميس المقبل الموافق 6 فبراير، ومن المقرر الفصل في الطعون والتنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وكان قد تقدم مرتضى منصور عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين.

وقال المستشار مرتضى منصور، إن مهنة المحاماة من أرفع المناصب في مصر والعالم بأكمله، ويكفي أن نقيب محامي مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب.