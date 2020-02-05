أخبار مصر | محلية البرلمان تطالب بدراسة أوضاع السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلية البرلمان تطالب بدراسة أوضاع السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهات التنفيذية بدراسة المناطق التي تحتاج إلى نفق أو كوبري أعلى السكة الحديد، لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار وقوع الحوادث.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم البدء بإنشاء نفق أو كوبري أعلى السكة الحديد بين عزبتي سكينة والموظفين – محافظة الإسكندرية، لتلاشي وقوع حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين العابرين يوميا شريط السكة الحديد.



وقال ممثل وزارة النقل: "توجد استحالة في تنفيذ نفق ويمكن تنفيذ كوبري مشاة علوي بتكلفة 4 ملايين جنيه". وقال ممثل وزارة النقل: "توجد استحالة في تنفيذ نفق ويمكن تنفيذ كوبري مشاة علوي بتكلفة 4 ملايين جنيه". وأضاف المهندس ماجد صادق، مسئول الطرق والكباري بهيئة السكة الحديد: "مقدرش أعمل مزلقان في منطقة زي كده، وتم فحص هذا المكان، والسكة الحديد مسئولة عن توصيل الراكب، أما المواطن اللي بيعدي مسئولية المحافظة". فيما، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "ممكن نعمل دراسة، ونشوف الوضع الأفضل في التنفيذ كوبري أو نفق، وننسق من أجل التنفيذ". Advertisements وعقب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "حرم السكة الحديد مسئولية وزارة النقل، عندنا وزير شاطر وبيشتغل على الأرض، لو عرضنا عليه الموضوع دا هيحله وياخد قرار، لازم نأخذ توصية بإلزام وزارة النقل بالتنفيذ، والمفروض أحاسبك كوزارة عن الناس اللي بتموت، إحنا هنا في البرلمان عشان نساعد السلطة التنفيذية في إيجاد حلول للمشكلات.



ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، محافظة الإسكندرية، أن تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إنشاء كوبري في هذه المنطقة. ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، محافظة الإسكندرية، أن تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إنشاء كوبري في هذه المنطقة. كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية جادة لإنشاء نفق بمنطقة حجر النواتية – محافظة الإسكندرية، رغم توافر التمويل اللازم منذ أكثر من عام.



وقال النائب عفيفي كامل، إن إنشاء النفق أمر ضروري لتدارك أخطار الحوادث التي تقع على مزلقان حجر النواتية، متابعا: "منذ أكثر من عامين لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية جادة حتى الآن، رغم توفر التمويل اللازم، وقد سبق أن تقدمنا ببلاغات عاجلة للجهات المعنية".

وعقب ممثل الحكومة بالتأكيد على أنه سيتم تنفيذ النفق وتوفير الاعتمادات المالية.

