أخبار مصر | "الصحة العالمية": كورونا ليس وباء عالميا.. وهناك 11821 مصابا بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": كورونا ليس وباء عالميا.. وهناك 11821 مصابا بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا لا يمثل وباء عالميًا، وأفادت في تقرير إحصائي لها، بأن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا القاتل طبقًا لآخر تحديث عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 11821 بالصين فقط، بالإضافة لحالات فردية في 23 دولة حول العالم.

يذكر أن البيان قال في وقت سابق إن هناك 11821 حالة بالصين و17 حالة إصابة باليابان و12 حالة بكوريا الجنوبية و6 حالات بفيتنام و16 حالة بسنغافورة و12 حالة إصابة بأستراليا.

