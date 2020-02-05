أخبار مصر | غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب تُناقش قوانين الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب تُناقش قوانين الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، غدا الخميس، حلقة نقاشية لعرض رؤية حزب الوفد، لمقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالمقر الرئيسي للحزب.

يأتي هذا بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار الحوار المجتمعي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الثلاثة المنتظرة خلال العام الجاري.

يحضر اللقاء المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، والنائب فؤادي بدراوي سكرتير عام الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة العليا .

