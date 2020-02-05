أخبار مصر | تعرف على مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل ترميم مشروع جامع الظاهر بيبرس البندقداري الذي يعده المؤرخون المؤسس الحقيقي لدولة المماليم البحرية في مصر، والذي يعود مسقط رأسه إلى دولة كازاخستان التي تولي المشروع اهتمامًا كبيرًا حيث يعتبر المسجد أحد مصادر جذب السياحة الكازاخية في مصر.

ومشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس بدأ عام 2007 ثم توقف عام 2011 ثم استؤنفت الأعمال فيه عام 2018م، حيث تضمن المشروع أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية في المسجد، وكل الأعمال الإنشائية والترميم الدقيق والمعماري، واستبدال الأحجار التالفة والمتهالكة، وتغير نظم الإضاءة وترميم الأجزاء القديمة بإيوان القبلة.

والمسجد أنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري في الفترة من 665 - 667 هـ و1266 - 1268م، وهو المؤسس الحقيقى لدولة المماليك البحرية، وينسب إليه حتى الآن أحد أحياء القاهرة، وهو حي الظاهر الذي يوجد به جامعة، يشبه تخطيط المسجد تخطيط جامع أحمد بن طولون إلى حد كبير.

ويبلغ طول الجامع 108م، وعرضه 105م، ويتكون من صحن يحيط به أربعة إيوانات تعلو المحراب قبة طول ضلعها 20م، وهي أكبر قبة أقيمت فوق محراب، يمتاز الجامع بوجود ثلاث مداخل محورية بارزة عن الواجهات الثلاث ما عدا الواجهة الجنوبية الشرقية، وهي ثاني مثال للأبواب البارزة بجوامع القاهرة بعد جامع الحاكم، وقد استعملت فيها مداميك الحجر الأبيض والأحمر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد السفير أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان في القاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون الأثري والسياحي بين البلدين، والذي أعرب عن سعادته بتقدم الأعمال في مشروع ترميم مسجد الظاهر بيريس وأكد على ضروة العمل للترويج للسياحة المصرية، واقترح تشغيل خط طيران مباشر من كازاخستان إلى القاهرة.