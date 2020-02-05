أخبار مصر | زحام مروري بنفق الهرم بسبب أعمال صيانة كوبري الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري بنفق الهرم بسبب أعمال صيانة كوبري الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نفق الهرم منذ قليل زحام مروري في الاتجاه القادم من المريوطية إلى ميدان الجيزة، بسبب أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني، مع تواجد لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السيارات.

وكما شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.