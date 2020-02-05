أخبار مصر | برلماني: السيارات الكهربائية توفر 35 ألف جنيه من استهلاك البنزين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: السيارات الكهربائية توفر 35 ألف جنيه من استهلاك البنزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التركيز على صناعة المركبات الكهربائية من السيارات والأتوبيسات الكهربائية، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى استخدام السيارات الكهربائية التي تعتبر صديقة للبيئة.

وأضاف البطيخي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أثناء اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، أعلن عن عودة شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات للعمل مرة أخرى، التي تختص بإنتاج السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الوزير أوضح أن السيارات الكهربائية سوف توفر في العام الواحد ما يقرب من 35 ألف جنيه من استهلاك لبنزين والزيوت، حيث أن هذه السيارات تعمل ببطارية بضمان لمدة 8 سنوات.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن التحدي الذي يواجهنا الأن هو تجهيز البنية التحتية، حيث يكون هناك محطات لشحن السيارات الكهربائية، لافتًا أن هناك اتفاق بين وزارة قطاع الأعمال وأحد الشركات الصينية الكبرى لإنتاج ما يقرب من 25 ألف سيارة في السنة الأولى يتم استخدام 10 الأف منها تحل محل التاكسي المتهالك، وسيتم عقد اتفاق مع البنوك لتقسيط المبلغ وجزء أخر يحل محل السيارات الحكومية.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أعلنت عن انتاج عدد كبير من الأتوبيسات الكهربائية ما يقرب من 500 في العام الواحد تحل محل الأتوبيسات العامة، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات سوف تنقل وسائل النقل العامة نقلة حضارية كبيرة.