شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستقبل 2 من «صياديّ اليمن» بـ«الأحضان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، بـ«الأحضان» 2 من الصيادين العائدين من اليمن البالغ عددهم 32 صيادًا، الذين كانوا قد احتجزوا في اليمن منذ ديسمبر الماضي، وأفرجت السلطات اليمنية عنهم بعد تدخل الدولة المصرية، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان المحافظ قد أرسل سيارة من المحافظة لديوان محافظة دمياط لإعادة الصيادين، الإثنين، من أهالي البرلس إلى منازلهما، إلا أنهما أصرا على التوجه لديوان المحافظة، لتقديم الشكر للرئيس السيسي عن طريق المحافظ.

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وفور وصول الصيادين حاملان أعلام مصر وصور الرئيس السيسي هتفا هتافات مدوية منها: «تحيا مصر.. عاش البطل عبدالفتاح السيسي»، واحتضنا المحافظ ونائبه.

من جانبه، رحّب المحافظ بهما وبعودتهما لأرض الوطن، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي كانت تتابع القضية لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن الرئيس كلف وزير الخارجية والجهات المعنية بالتدخل لدي السلطات اليمنية للإفراج عنهم، مشددًا على أن «مصر تحافظ على كرامة وأرواح أبنائها».

وأعرب الصيادان العائدان عن شكرهما للرئيس السيسي، والتقطا الصور التذكارية وأهاليهم مع المحافظ والجهاز التنفيذي.

محافظ كفرالشيخ يستقبل الصيادين العائدين من اليمن

محافظ كفرالشيخ يستقبل الصيادين العائدين من اليمن