شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الخميس، طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، غائما أحياناً على القاهرة الكبري وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء نشاطا للرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بها وبالسواحل الشمالية الغربية .

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ويشهد طقس الغد سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2،8 إلى 3،3 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14- 22»، الإسكندرية «13- 18»، قنا «12- 25»، الأقصر «13- 25»، أسوان «13- 25» .