شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لشرح نتيجة «الثاني الثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.

وسيطرت حالة من الفوضى والارتباك والجدل، على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل الجديد، الأحد الماضي، إذ تسبب تعديل طريقة عرض النتيجة في حالة من الغضب بين طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء أمورهم بعد رسوب عدد كبير من الطلاب بعد إعلان نجاحهم مسبقا عبر مؤشر الأداء والذي يستخدم الألوان في عرض نتائج الطلاب.