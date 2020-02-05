شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بجوار شريط «ترام الرمل» بالإسكندرية بسبب «كسر ماسورة مياه» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة وسط الإسكندرية، الأربعاء، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا بشارع الإسكندر الأكبر بجوار محطة ترام الأزاريطة، دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور.

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تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضي بشارع الإسكندر الأكبر تقاطع شارع شامبليون بجوار محطة الترام بالأزاريطة.

انتقل مسؤولو الحي وعمال شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص حدوث الهبوط بسبب كسر بماسورة مياه شرب قطر 6 بوصات بالشارع المشار إليه.

وقال مصدر مسؤول بحي وسط الإسكندرية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه سيتم ردم ورصف موقع الهبوط بالتنسيق مع مديرية الطرق عقب انتهاء أعمال شركة مياه الشرب.

كسر ماسورة مياة وهبوط أرضى بجوار شريط ترام الرمل وسط الإسكندرية

كسر ماسورة مياة وهبوط أرضى بجوار شريط ترام الرمل وسط الإسكندرية