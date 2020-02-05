شكرا لقرائتكم خبر عن رسوب طلاب بعد إعلان نجاحهم.. فوضى وارتباك بنتيجة «الثاني الثانوي» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الفوضى والارتباك والجدل تسيطر على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل الجديد، الأحد الماضي، إذ تسبب تعديل طريقة عرض النتيجة في حالة من الغضب بين طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء أمورهم بعد رسوب عدد كبير من الطلاب بعد إعلان نجاحهم مسبقا عبر مؤشر الأداء والذي يستخدم الألوان في عرض نتائج الطلاب.

وفوجئ طلاب الصف الثاني الثانوي الناجحين بامتحانات يناير بتعديل وزارة التربية والتعليم لطريقة عرض النتيجة عن طريق إضافة درجات كل مادة باحتساب المجموع من 400 للمادة الواحدة، وهو ما نتج عنه رسوب عدد ضخم من الطلاب قبل أن تقوم الوزارة بالتعديل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ويتم احتساب مجموع درجات المادة الواحدة من 100 وهو ما نتج عنه رسوب عدد كبير جدًا من الطلاب وإثارة حالة من الغضب بين الطلاب وذويهم لتضطر الوزارة في نهاية اليوم لحجب رابط النتيجة لحين حسم الأمر.

وأكد عدد من الطلاب، في تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أن ما يحدث خلال نظام التقييم المُعدل فوضى تقضى على أحلامهم ومستقبلهم، خاصة أن غالبية الطلاب المتفوقين وفق مؤشرالأداء الأولى ظهرت نتائجهم باللون الأزرق، وهو ما أكده الوزير بأن هذا اللون يعكس الطالب المتفوق، إلا أنهم فوجئوا برسوبهم بعد طريقة عرض النتائج بالأرقام.

وأضاف الطلاب أن النتيجة تتغير كل ساعتين على الموقع الخاص بالوزارة وهو ما يعكس فشل النظام الجديد وكذلك ما يعرف بالتصحيح الإلكتروني.

وشكا عدد من الطلاب من عدم ظهور نتيجة عدد من المواد وظهور البعض الآخر باللون الأزرق، على الرغم من أداء كافة الامتحانات على التابلت وحفظ الإجابة بشهادة المراقبين باللجنة.

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من جانبهم، أكد أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي اللجوء لرفع دعوى قضائية لوقف ما سموه «مهزلة النظام الجديد» قبل بدء العام الدراسي الجديد باعتبار الصف الثالث الثانوي شهادة مصيرية تحدد التحاق الطلاب بالجامعة ولن يسمحوا بتكرار هذه الأزمة مرة أخرى، مطالبين بإلغاء تطبيق نظام التقييم المعدل على الدفعات النهائية بالثانوية العامة لحين التحقق من جودة التصحيح الإلكتروني وتدريب المعلمين بشكل جيد على هذه المنظومة.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تشير إليه الألوان الظاهرة بمؤشر الأداء لطلاب الصف الثاني الثانوي، لافتًا إلى أن المنطقة الزرقاء تشير إلى «أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول»، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن «الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول، بينما تشير المنطقة الصفراء إلى أن«الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني»، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى «أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج إلى الصف الثاني الثانوي».

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيًا فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.

وبعد عدم تمكن عدد كبير من الطلاب من تحديد مستواهم بكل مادة من خلال مؤشر الأداء الملون، عدَّلت وزارة التربية والتعليم بطريقة عرض النتيجة، حيث ظهرت أرقام تحت العمود الملون لكل مادة بمؤشر الأداء (من 200 درجة حتى أقل من 400 درجة)، وهو ما نتج عنه حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة صعوبة تحديد مستوى الطلاب للمرة الثانية.

وقال وزير التربية والتعليم إنه في النسخة المُعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة وليس من 400 حتى يسهل على الطالب حساب الأرقام ومعرفة مستواه في كل مادة.

وبعد تكرار طريقة تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي والذي تسبب في غضب الطلاب وأولياء أمورهم، قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إغلاق رابط نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة إتاحته لجميع الطلاب، مؤكدًا أن هذا الإجراء هدفه أن تتمكن الوزارة من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب، وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وأضاف شوقى: «كان واضحًا لنا أن هناك التباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة»، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده وسيتم عرضه على الفور، مشيرًا إلى أن هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط.