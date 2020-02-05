شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 80.9% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019 بنسبة نجاح بلغت 80.9% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ على أن نتيجة الفصل الدراسي الأول مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم على مستوي المحافظة، مشيرًا إلى سهولة الوصول للقمة وصعوبة الحفاظ عليها، مطالبًا بالحفاظ على القمة دومًا من خلال تكاتف وتعاون الجميع في مثلت العملية التعليمية.

وأضاف أن إقامة المعلمين في الاستراحات الخاصة بهم في منطقة وسط سيناء ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة النجاح في إدارتي الحسنة ونخل التعليميتين، مشددًا على انتظام الدراسة والعملية التعليمية في مختلف الإدارات التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.

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أشاد المحافظ بالطلبة والطالبات للنجاح والتفوق، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية، معلنًا عن إنشاء المدرسة اليابانية في محافظة شمال سيناء.

بدوره، قال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و109 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 7 آلاف و875 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 6 آلاف و371 طالبًا وطالبة على مستوي المحافظة.

وأكد حسانين على أن إدارة الحسنة التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 96.45%، ثم رفح التعليمية حصلت على المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 95.61%، وحصلت إدارة نخل التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.12%، ثم إدارة الشيخ زويد التعليمية بنسبة نجاح بلغت 93.85 %، وإدارة العريش التعليمية بنسبة بلغت 76.63%، ثم إدارة بئر العبدالتعليمية في المركز السادس والأخير بنسبة بلغت 73.62%.

حضر اعتماد النتيجة كل من عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمديرية، جاد طه جاد مصطفي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.