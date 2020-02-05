شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على منحة كورية بـ2.9 مليون دولار لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ مشروع «تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري»، بما يتضمن تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع، من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الانترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة، وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات عبر ايفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراعات المصري وتدريب مسئولي المكتب في جمهورية كوريا.

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ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ من أجل توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر تمويلاً بمبلغ 120 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

ويهدف مشروع التوسعة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالاسكندرية، فضلاً عن تحسين مستوى معالجة مياه الصرف الصحى بها، بغرض تحسين نوعية المخلفات السائلة من المحطة، والمساهمة في تطهير وإزالة الملوثات من بحيرة مريوط والبحر المتوسط.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق باختصاصات كل من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي يسودها التقارب إلى حد كبير إلا أنها تكون على مستوى الجامعة بالنسبة لوظيفة نائب رئيس الجامعة، وعلى مستوى الكلية لوظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تتضمن اختصاصات كليهما، الإشراف على الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذا على الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة بما يعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التي تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع استثمار الامكانيات والخبرات العلمية والادارية والتكنولوجية المتوافرة في تنمية الموارد الذاتية، والإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني، والإشراف على القوافل التنموية والمشروعات البيئية بأهدافها الشاملة. بينما يتولى نائب رئيس الجامعة وحده الإشراف على إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب، والعمل على تنميتها.