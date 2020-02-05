شكرا لقرائتكم خبر عن «إنهم يصنعون الحياة: بناء الإنسان في دولة الإمارات».. محاضرة لفاطمة ناعوت بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، في محاضرة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بمدينة أبوظبي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تُلقي «ناعوت» محاضرة بعنوان: «إنهم يصنعون الحياة: بناء الإنسان في دولة الإمارات»، أمام نخبة من الحضور المثقف من رواد المركز المنشغل بالحفاظ على المستوى الحضاري الرفيع الذي وصلت إليه دولة الإمارات.

يذكر أن الكاتبة فاطمة ناعوت أصدرت كتابًا جديدًا «إنهم يصنعون الحياة: بناء الإنسان في دولة الإمارات»، عن دار روافد للنشر، وكَتَب تصدير الكتاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي.

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وفي مقال لـ«ناعوت»، نشر، الثلاثاء، أشارت إلى كلمة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تصدير الكتاب، والتي قال فيها: «في كتابها الجميل، تحدّثت فاطمة ناعوت عن التسامح في دولة الإمارات، وقالت إن السبب وراء ذلك كلمتان سحريتان: التعليم، وتطبيق القانون. وأقول لها إنه لا يوجد خيارٌ آخرُ للبشرية سوى التسامح. فغيابُه يعني الدمار الشامل. ويكفي أن ينظر أحدُنا حوله ليرى كيف انهارتْ دولٌ، وشُرِّدَت شعوبٌ، وأُبيدت جماعاتٌ وحضاراتٌ؛ فقط لغياب التسامح».

وأضاف: «عندما يعتقدُ شخصٌ ما بأنه هو وحدَه من سيدخل الجنّة، وهو وحده من يحظى برحمة الله، وهو فقط من يستحقُ الحياة، فإنه يتحوّل إلى وحشٍ بائس، يقتاتُ على مآسي الآخرين؛ فيقتلُ الأطفالَ، ويُفجِّر دورَ العبادة، ويدعسُ بظلاميته على كلِّ ما هو إنسانيّ».

وتابع: «لقد كان نهجُ الشيخ زايد، منذ بداية تأسيس الدولة، احترام الآخر أيَّا كان عِرقُه أو دينه؛ ففتحتِ الإماراتُ أبوابَها للعالم أجمع، وتحوّلت إلى قِبلة للحياة الكريمة... ولقد شدّ انتباه الأستاذة فاطمة أن حكومة الإمارات منحت أراضي لعدة جاليات وافدة من أجل بناء معبدهندوسي، وآخر بوذي، وأحبُّ أن أقول لها إن الحكومة قد شيّدت أيضاً العديد من الكنائس لمختلف الطوائف المسيحية، لأن دولتنا تعتقد أنه من حقّ كل معتنق ديانة أن يمارس شعائرَ دينه بكل طمأنينة ومحبة».

واستطرد: «إن اختلاف عقائدنا لا يجبُ أن يدفعنا للصراع مع الآخر. بل إن اللوحة الفنيّة لا يبرزُ جمالُها في أحيان كثيرة؛ إلا عندما تتنوّع الألوانُ والأشكال فيها. أودُّ أن أتقدّم للأستاذة فاطمة ناعوت بالشكر لانشغالها بتجربة الإمارات الحضارية، التي على الرغم من حداثة سِنِّها، إلا أنها قدّمت نموذجًا عربيًّا وعالميًّا يتماهى مع روح القرن الحادي والعشرين. وإنني أرجو أن تُلهِم تجربتُنا دولًا شقيقةً وصديقة، لن نتوانى عن العمل معها للنهوض بشعوب الأمة العربية، وبناء مستقبل جميل لنا، وللأجيال القادمة».