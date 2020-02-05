شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لعاملين لقتلهما عامل بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارمحمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، عاملين، بالسجن المؤبد، لقتلهما عاملا والشروع في قتل آخر، بسبب خلافات عائلية بقرية هو بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 16 يوليو 2016، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين «محمد. ص. م»، و«أيمن. ع. ك»، تهمة قتل سيد همام توفيق، والشروع في قتل جمال عبدالناصر أمين، بقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادي، بسبب خلافات مادية وعائلية. تمت إحالة القضية التي حملت رقم 23065 لسنة 2016 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.