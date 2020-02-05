شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: إعادة هيكلة الدائرة الرابعة «إرهاب» برئاسة المستشار خالد قراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، قرارًا بإنشاء الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار خالد هاشم محمد قراعة.

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وتضم هيئة الدائرة الرابعة- المُعاد تشكيلها- المستشار عصام على أبوالعلا عضو يمين، والمستشار خالد أحمد سلامة عضو يسار.

وكان قد أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، في 11 نوفمبر الماضي، قرارًا بإعادة هيكلة الدائرة الرابعة «إرهاب»، التي كان يرأسها المستشار حسن فريد.

وتضمن القرار رقم 446 لسنة 2019، أن للمستشار حسن فريد إبداء الرغبة للعمل نوعيًا ومكانيًا في إحدى دوائر المحكمة. وتجدر الإشارة أن رئيس استئناف القاهرة، أصدر خلال الشهر ذاته، قرارا بإلغاء 4 دوائر إرهاب، والإبقاء على 5 دوائر آخرين.