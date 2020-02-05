شكرا لقرائتكم خبر عن «الصاوي»: منهج «الطيب» في تجديد التراث يتخذ مساحة وسط بين أنصار الترك والتجاوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليس من أنصار التشبث المطلق بالتراث، مؤكدًا أنه مثلما يختلف جذريًَا مع الراغبين في ترك التراث وتجاوزه، يختلف بذات القدر مع من يتشبثون به ويدعون للاكتفاء به دون التفات لمتغيرات العصر وما أنتجته الحداثة من معارف، مشيرًا إلى أن منهج الإمام الطيب في تجديد التراث يتخذ مساحة وسطى تعمل على نبذ الصراع وتأسيس تيار وسطي ينهض من بين أصحاب الصوت العالي من المتطرفين على الجانبين، سواء كانوا أنصار ترك التراث أو الاكتفاء به.

وأشار الصاوي إلى أن الإمام الأكبر وضع منهجه في كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود»، المعروض حاليًا في معرض الكتاب بجناحي الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، والصادر قبل سنوات، مع التأكيد على أن عملية التجديد يجب أن تقوم على أساس استيفاء الأصول والثوابت، وكل النصوص القطعية، مع الاجتهاد المنضبط بالنقل والعقل في الفروع الظنية القابلة للتحرك لمواكبة ما يستجد من النوازل والقضايا، حتى لا يجىء التجديد هدمًا وتبديدًا للمسلمات الأولى والثوابت القطعية للتراث وأصوله، ومسخه وتشويهه، ثم تقديمه بعد ذلك للمسلمين بحسبانه طوق النجاة لحياتهم المعاصرة.

وقال الصاوي إن فلسفة الإمام في هذا الأمر يلخصها في معادلة محددة نصها: «التجديد الذي ننتظره ينبغي أن يسير في خطين متوازيين، أولهما، ينطلق من القرآن والسنة أولاً ثم مما يتناسب ومفاهيم العصر من كنوز التراث، والثاني، خط موازٍ ننفتح فيه على الآخرين بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي عام يتصالح فيه أصحاب الفكر الإسلامي مع الليبراليين».

وفي كتابه «مقالات في التجديد»، المعروض أيضًا في جناحي الأزهر ومجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب، يؤكد الإمام الأكبر أنه يكفي دليلاً على التخبط في تناول تجديد الخطاب الديني أنك تسمع بعض الأصوات التي تنادي بإلغاء الخطاب الديني جملةً وتفصيلاً، وتراه جزءا من الأزمة أو تراه هو الأزمة نفسها، وليس حلاً لها، وهؤلاء لا يُفصحون عن مقتضى دعوتهم هذه ولازمها المنطقي، وهو تحويل مؤسسة الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ، وفى المقابل تسمع أصواتًا تنبعث من العُدوة القصوى لا تفهم من تجديد الخطاب الديني إلَّا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة وصالح المؤمنين في القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء أيضًا يحلمون باليوم الذي يضعون فيه أيديهم على مؤسسة الأزهر ويَجْمدون برسالته وعلومه ودعوته عند حدود التَّعبُّد بمذهب واحد واعتقاد معين وأشكال ورسوم يرونها الدين الذي لا دين غيره.

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وأشار فضيلة شيخ الأزهر في هذا الكتاب إلى أن الصنف الأخير يهددون سماحة هذا الدين الحنيف وشريعته التي تأسست على التعددية واختلاف الرأي في حرية لا نعرف لها نظير في الشرائع الأخرى، ولا يطيقون أن يتسع الأزهر في عصره الحديث لما اتسع له عبر 10 قرون من إجماع واتفاق على الأصول وقواطع النصوص وكليات الدين، فإذا تجاوز النظر هذه الأصول والقواطع والكليات فبابُ الاختلاف وحرية الرأي والأخذ والرد بين العلماء مفتوح على مصراعيه، وبوحي من هذا المنهج التعددي اتسعت أروقة الأزهر وكلياته- وما زالت تتسع ليوم الناس هذا- لدراسة المذاهب الفقهية السُّنيَّة وغير السُّنيَّة دراسة علمية، لا انتقاص فيها من مذهب ولا إغضاء من شأنه أو شأن أئمته.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر في فصل من الكتاب بعنوان «ضرورة التجديد» أن التجديد الذي ننتظره ينبغي أن يسير في خطين متوازيين، أولهما: خط ينطلق فيه من القرآن والسنة أولاً، وبشكل أساسٍ، ثم مما يتناسب ومفاهيم العصر من كنوز التراث بعد ذلك، وليس المطلوب بطبيعة الحال خطاباً شمولياً لا تتعدد فيه الآراء ولا وجهات النظر، فمثل هذا الخطاب لم يعرفه الإسلام في أي عصر من عصور الازدهار أو الضعف، وإنما المطلوب خطاب خالٍ من الصراع ونفى الآخر، واحتكار الحقيقة في مذهبٍ، ومصادرتها مذهباً آخر مماثلا.

وثاني هذين الخطين المتوازيين للسير في التجديد هو: خط موازٍ ننفتح فيه على الآخرين، بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافى عام يتصالح فيه أهل الفكر الإسلامى مع الليبراليين، ويبحثون فيه معاً عن صيغةٍ وسطى للتغلب على المرض المزمن الذي يستنزف طاقة أي تجديد واعد، ويقف لنجاحه بالمرصاد، وأعنى به: الانقسام التقليدي إزاء التراث والحداثة إلى تيار متشبث بالتراث كما هو، وتيار متغرب يدير ظهره للتراث، ثم تيارٍ إصلاحي خافت الصوت لا يكاد يُبينُ.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أننا قد لاحظنا في تجارب القرن الماضي أن أصحاب التيار الأول- المقلدين- كانوا يراهنون على أنه «بالإمكان العيش في إطار التقليد الضيق الموروث عمن سلفهم، بإيصاد الأبواب في وجه أمواج الحضارة الغربية وثقافتها المتدفقة»؛ غير أن إصرارهم هذا لم يحقق لهم الأهداف المرجوة، وما لبثوا أن تراجعوا دون أن يهيئوا المجتمع لأن يتعامل مع المتغيرات العالمية بأسلوب مدروس؛ وكانت النتيجة أن أصبح المجتمع أعزل أمام ثقافة الغرب المكتسحة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر -بحسب الصاوي- أن الشىء نفسه يُقال على المتغربين الذين أداروا ظهرهم للتراث، ولم يجدوا في الاستهزاء به والسخرية حرجاً ولا حياء، وأعلنوا مقاطعة التراث شرطاً لا مفر منه في حداثة التجديد والإصلاح، وكانت النتيجة أن أدارت جماهير الأمة ظهورها لهم، بعدما تبينت أنهم لا يعبرون عن آلامهم وآمالهم، بل كانوا يغردون وحدهم خارج السرب، هؤلاء خسروا المعركة أيضاً، ولم يحلوا مشكلة واحدة من مشكلات المجتمع، إن لم نقل: «زادوا الأمور ظلاماً على ظلام»؛ أما التيار الإصلاحى الوسطى فإننا نحسبه التيار المؤهل لحمل الأمانة، والجدير بمهمة التجديد المقدس الذي تتطلع غليه الأمة، وهو وحده القادر على تجديد الدين، لا تشويهه أو إلغائه، ولكن شريطة أن يتفادى الصراع الذي يستنزف طاقته من اليمين ومن اليسار.