التعليم العالي: إطلاق فعاليات المدارس الشتوية بمدينة الأبحاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول إطلاق الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، فعاليات الموسم السنوي من المدارس الشتوية التي تقام بالمعاهد البحثية والمراكز العلمية والتكنولوجية بالهيئة، لطلاب الكليات العملية بجامعة الإسكندرية، انطلاقا من مبادرة "نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر" التي أطلقتها القيادة السياسية في محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أشارت الدكتورة مها الدملاوي، مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، إلى أن فعاليات الموسم السنوي من المدارس الشتوية، تهدف لتدريب ورفع قدرات الطلاب العملية والتطبيقية في العديد من التخصصات الجارية بالمدينة، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتجهيزهم لسوق العمل، وذلك باستخدام كافة وحدات المدينة البحثية ومرافقها العلمية والخدمية.

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وأوضح الدكتور ولاء شتا، نائب مدير المدينة لشئون المعاهد البحثية، أن المدارس الشتوية الحالية وعددها 11 مدرسة تقوم باستضافة وتدريب 277 طالبا بالتنسيق مع جامعة الاسكندرية على التخصصات التالية:

"الابتكارات الحديثة - تقييم جودة الهواء - نظم المعلومات الجغرافية - إدارة النفايات الزراعية من خلال تقنيات صديقة للبيئة لتعزيز خصائص التربة ومعالجة مياه الصرف - التحليل الإحصائي - المهارات الفنية في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني - تقنيات التكنولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها - فحص الملوثات الحيوية باستخدام تقنيات HPLC والامتصاص الذري والتقنيات الميكروبيولوجية - تحضير المواد النانومترية من المخلفات واستخداماتها في تخليق الخلايا والأدوية - تطوير الأدوية الطبيعية والأبحاث ما قبل الإكلينيكية - تحضير وتوصيف المواد النانومترية وتطبيقاتها المتقدمة".

وذكر شتا، خلال التدريب العملي في معامل المدينة المختلفة، يقوم الطلاب بإجراء التجارب بأنفسهم واستخدام أجهزة علمية حديثة، مما يسهم في تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل المحلي والدولي.