محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبوالنور: نظمت هيئة الرقابة الإدارية برنامجا تدريبيا في مجال مبادئ الحوكمة لكوادرة وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية. ومنحت "الرقابة الإدارية"، محمود زكريا فولي شاهين، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، شهادة إتمام البرنامج التدريبي، ويهدف البرنامج إلى منع الفساد ومكافحته بالطرق العلمية المدروسة عن طريق الاستعانة بالكوادر المدربة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الإدارية تمنح وكيل تعليم الجيزة شهادة إتمام مبادئ الحوكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.