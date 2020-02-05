حتى لو الرخصة مستمرة.. الداخلية لأصحاب السيارات: سارعوا بتركيب اللاصق الإلكتروني‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وأضافت الداخلية في بيانها:" إنها تهيب بالمواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص".

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وتابعت: "تهيب الوزارة بالمواطنين من ما لكى السيارات والتي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادي الجديد، أسيوط، أسوان، بنى سويف، القليوبية، دمياط، الأقصر" .

كما تهيب الوزارة بالمواطنين من مالكي الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان".

يأتي ذلك تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكي في مرحلتها الأولى، مما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وتسهم في ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونياً.