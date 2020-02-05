ضبط شخص بحوزته 4 كيلو هيروين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد العناصر الإجرامية -مقيم بالجيزة سبق اتهامه في قضية مخدرات) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مستقلاً سيارة ملاكي ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,250 كيلو جرام-بندقية خرطوش -مبلغ مالي -هاتفين محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.