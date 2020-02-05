مباحث القاهرة تكشف لغز العثور على جثة سيدة ملقاة بالشارع في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها بحلوان.

تلقي المقدم أحمد البنداري رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بالعثور على سیدة متوفاة بشارع أحمد عامر من شارع ترعة الرشاح الملاءة بعرب غنیم، وبالانتقال والفحص عُثر على الجثة مُسجاة على وجهها، وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي أعلى الحاجب الأیمن، وجرح تهتكي بفروة الرأس وكدمة بالعین الیمنى)، وعثر بجوارها على حجر أبیض اللون ملطخ بالدماء، جوال خالي أزرق اللون، إناء یحوي كمیة من المثلى المستخدمة في الطهي وبعض العبوات الدوائیة.

تم التحفظ علیهم وبسؤال "نجل شقيق المجني علیها " المقیم معها بذات العنوان بحلوان نفى علمه بملابسات الواقعة، ولم یتهم أو یشتبه في أحد بارتكابه.

وبعمل التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "إسماعیل. م"، 20سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضیة "تسول" والمقضي فیها بالحبس.

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عقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحریات اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالیة وعلمه بحیازة المجني علیها علي مبالغ مالیة لكونها تقوم بالاتجار في المواد الغذائیة بالقرب من محل الواقعة اختمر في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبیل ذلك قام بتتبع المجني علیها.

عقب الانتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها استغاثت المجني علیها بالأهالي إلا أنه تعدى علیها بالضرب باستخدام الحجر المعثور علیه محدثاً إصابتها التي أودت بحیاتها واستولى منها علي مبلغ مالي 450 جنیه وكذا فردة حلق ذهب وفر هارباً.

تم بإرشاده ضبط الحلق المستولى علیه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصیة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق