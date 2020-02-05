مباحث مدينة نصر تضبط عصابة للإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي، للإتجار في النقد الأجنبي، بمنطقة مدینة نصر.

أثناء مرور المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدینة نصر أول، والرواد محمد محيى وإسلام سمير ومحمد مجلي وأحمد الوكيل، ضباط مباحث القسم، بشارع عباس العقاد دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلا من "محمد.ع"، "احمد.ح" حاصل على بكالوريوس تجارة حال استقلالهما السیارة رقم ق ط ب 749 ماركة فولفو سوداء اللون ملك وقيادة الثاني وعثر بحوزتهما على المضبوطات، 470.18 دولار أمريكي، مبلغ مالي 400 یورو، مبلغ مالي 100 ریال سعودي، وجمیعھم بحوزة الأول مبلغ مالي 100.59 جنیه مصري بحوزة الثاني.

وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بما أسفر عنه الضبط اعترف الأول بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وأضاف بحيازته للمبالغ المالیة المضبوطة بحوزته بقصد استبدالھا للثاني، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أیدھا.