لمتابعة سير العمل.. وزير العدل يفاجئ مكتب توثيق مدينة نصر بزيارة تفقدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

فاجأ المستشار عمر مروان وزير العدل، موظفي مكتب توثيق مدينة نصر المطور والكائن بالحي السادس، بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين.

والتقى ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لتقيمهم لإداء موظفي المكتب، وقد أشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب بينما انتقد البعض الأخر عدم كفاءة شبكة النظام الألي والتي يؤدي تعطلها أحياناً إلى تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه، كما تبادل الحديث مع موظفي المكتب حول دورة العمل وسرعة إنجازه.

واسترعى انتباهه ربط بداية تنفيذ طلبات المواطنين بالمكتب بالانتهاء من توزيع الأرقام على الحضور، ثم يبدأ بعدها الموظفون في عملهم وفقاً للعدد الذي تم بحديده، وهو الأمر الذي تصدي له الوزير بالتوجيه نحو البدء الفوري في تنفيذ طلبات المواطنين دون انتظار استكمال اصدار الأرقام، فضلا عن توجيه موظفي المكتب إلى عدم انتظار عودة النظام الآلي عند تعطله عن العمل، وإنما مباشرة الاجراءات يدويا، ثم إدراجها على النظام عند عودته للعمل حرصاً على سرعة الانجاز للمعاملات، وفور عودته إلى مقر الوزارة اجتمع بمساعده للشهر العقاري ورئيس المصلحة وتكليفهما بإعداد التعليمات التنفيذية لتلافي ما تم رصده من سلبيات أثناء الزيارة.

وفي سياق متصل، تم تحديد أحد مكاتب التوثيق بالقاهرة لبدء التشغيل التجريبي لنظام المتابعة الداخلية بكاميرات المراقبة للوقوف على انتظام العمل بالمكاتب، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التي تشهد زحاماً من المواطنين.