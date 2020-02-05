لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا.. ضبط شخص بحوزته شهادات مزورة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا وهمىًا، وترويجه شهادات دراسية مزورة.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت قيام (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للتدريب على الخدمات التمريضية، كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية، وترويجه شهادات (مزورة) لراغبي الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص، ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على: "عدد من شهادات التدريب وكارنيهات مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"- 10 دفاتر إيصال استلام نقدية -4 أكلاشيهات للكيان الوهمي- مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمي - مبلغ مالي من حصيلة نشاطه- جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من الشهادات المضبوطة، صور الكارنيهات والشهادات، كمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، صور شخصية، وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الالتحاق بالكيان الوهمي".

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة ذلك النشاط الإجرامي، وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.