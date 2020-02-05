أخبار مصر | الحكومة تتعاقد مع العربية للتصنيع لتأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تتعاقد مع العربية للتصنيع لتأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة العربية، لتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.