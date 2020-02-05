أخبار مصر | "الصحة": مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 381 ألفًا و66 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى أمس الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 150 ألفًا و456 عملية قسطرة قلب، و23 ألفا و120 جراحة قلب مفتوح، و132 ألفًا و520 جراحة رمد، و16 آلاف و789 جراحة مخ وأعصاب، و17 ألفًا و572 جراحة عظام، و22 ألفًا و249 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2797 زراعة قوقعة، و223 زراعة كلى، و341 زراعة كبد، كما تم إجراء 50 عملية قسطرة طرفية و42 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا.