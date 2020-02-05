أخبار مصر | اليوم.. 'النجاحات غير المسبوقة في مجال البترول' ببرنامج مصر النهاردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'النجاحات غير المسبوقة في مجال البترول' ببرنامج مصر النهاردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى جهود الدولة في تطوير البحيرات، والعمل على زيادة إنتاج الثروة السمكية، وتناقش الفقرة مع ضيفها الإجراءات ومشروع القوانين بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بما يعود بالنفع على المواطنين؛ حيث تستضيف الفقرة الدكتور خالد أحمد السيد علي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، النجاحات غير المسبوقة في مجال البترول والغاز، والخطط التي تستهدف تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة بمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتستعرض الفقرة أيضًا الاكتشافات الجديدة في الغاز، وإسهامها في تطوير قدرات الاقتصاد المصري، وتستضيف الفقرة الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسه البترول والطاقة.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.