أخبار مصر | "الحاصلات الزراعية": توقف شبه تام للصادرات إلى الصين بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحاصلات الزراعية": توقف شبه تام للصادرات إلى الصين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن جهود المجلس نجحت في فتح العديد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وضع حلول عاجلة للمشكلات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا) على الصادرات الزراعية المصرية للصين.



وأضاف أن الصادرات الزراعية إلى الصين ستتأثر وتنخفض بنسب تتراوح من 25% إلى 30%، موضحًا أن هناك حالة توقف شبه تامة للصادرات الزراعية المصرية، رغم جهود وزارة الزراعة والمجلس التصديري من خلال فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الزراعية المصرية.



ومن جانبه، قال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لمشاركة الشركات المصرية في أكبر معرض للخضر والفاكهة في العالم، والذي تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين.

