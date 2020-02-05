أخبار مصر | الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام القانون بشأن بيت الزكاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام القانون بشأن بيت الزكاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات والإعفاء الضريبي، حيث استبدال السنة المالية لتكون وفق لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلًا من العام الهجري.

وجاء ذلك تيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

وشمل تعديل النص أيضًا، على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التي يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، في إطار الغرض الذي أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.

