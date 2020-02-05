أخبار مصر | الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش قانون قوائم الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش قانون قوائم الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل، خلال الجلسة العامة، 5 تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين، كما يأخذ المجلس أيضًا الموافقة على مشروع قانون كان قد سبق ووافق عليه فى المجموع في الجلسات السابقة، إذ تشمل القوانين الآتي:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

يناقس المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

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يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي .

يتضمن تقرير الجلسات العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تشهد الجلسات أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد، و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

ومن المقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.