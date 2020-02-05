أخبار مصر | مقترح بتشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وكازاخستان

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اقترح السفير أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، تشغيل خط طيران مباشر من كازاخستان إلى القاهرة، لتمكين السياح الكازاخيين من زيارة مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه، إضافة إلى المعالم الثقافية والأثرية الأخرى الموجودة بالعاصمة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ لبحث تعزيز سبل التعاون الأثري والسياحي بين البلدين.

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وأعرب سفير كازاخستان، وفقا لبيان صحفي لوزارة السياحة والآثار، عن سعادته بتقدم الأعمال في مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس الأثري بحي الظاهر.

ونوه إيساجالييف، أن هناك عدد كبير من مواطني بلاده يأتون من كازاخستان إلى شرم الشيخ فقط وليس القاهرة، حيث يوجد خطوط طيران مباشرة من كازاخستان إلى شرم فقط.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال اللقاء أوجه التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة و الآثار، مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل سوف يتم تشغيل خطوط طيران تربط الشواطئ بوادي النيل وأنه سوف ينقل إلى وزير الطيران المدني طلب السفير بتشغيل خط طيران بين كازاخستان والقاهرة.