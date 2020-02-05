أخبار مصر | برلماني: توقعات بتضاعف الإنفاق السياحي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: توقعات بتضاعف الإنفاق السياحي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها خلال الفترة الماضية في دعم القطاع السياحي، أثمرت عن نتائج إيجابية في هذا القطاع.



وأشار، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى توقعات بزيادة الدخل السياحي لمصر في الفترة القادمة، خاصة بعد إنفاقهم 16.4 مليار دولار العام الماضي.



وأضاف النائب، أن التوقعات تشير بتضاعف هذا الرقم إلى الضعف بحلول عام 2024 ليصل إلى 29.7 مليار دولار، بحسب مؤسسات دولية معنية بالمجال السياحي.

