أخبار مصر | سفير كازاخستان يشكر مصر على ترميم مسجد الظاهر بيبرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير كازاخستان يشكر مصر على ترميم مسجد الظاهر بيبرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون الأثري والسياحي بين البلدين.

وأعرب سفير كازاخستان، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، عن سعادته بتقدم الأعمال في مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس الأثري بحي الظاهر.

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وقدم الشكر للحكومة المصرية ووزير السياحة والآثار على المجهود المبذول للانتهاء من مشروع ترميم المسجد، وأكد على ضرورة العمل للترويج بشكل أوسع للمقاصد السياحية المصرية في كازاخستان.

وشكر الدكتور العناني، السفير على إشادته بتقدم الأعمال بمشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس، مؤكدًا على حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على تراث البلاد الأثري الذي هو جزء من الحضارة المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتذليل كافة العقبات لاستئناف مشروع ترميم المسجد عام 2018 بعد توقف دام سنوات، كما قامت الوزارة أيضا بترميم المنبر الخاص بالمسجد لأول مرة.