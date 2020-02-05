أخبار مصر | برلماني يطالب بوضع خطة حكومية لمواجهة ختان الإناث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بوضع خطة حكومية لمواجهة ختان الإناث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن بشأن جهود التوعية بخطورة ختان الإناث على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد البرلماني، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاعتقادات الخاطئة بشأن ختان الإناث مسيطرة على العديد من الأسر بالمجتمع المصري، وهو ما يترتب عليه وقوع العديد من الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة جراء هذه الجريمة، والتي كانت محطتها الأخيرة في بقرية الحواتكة بأسيوط، رغم تشديد العقوبات، وهو الأمر الذي يستلزم خطة حكومية لمراجعة جهود التوعية لمواجهة هذه الاعتقادات والأفكار التي ما زالت مسيطرة على بعض الأسر.

وأوضح طلعت، أن التعاون بين وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، في هذا الملف أصبح ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة جهود التوعية، حيث التربية والتعليم لا بد لها من أن تتضمن المواد الدراسية نصوص لمواجهة هذه الأفكار منذ الصغر لدى النشء وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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وشدد طلعت على أهمية دور وزارة التعليم العالي، بشأن الأطباء ودراستهم وضرورة التأكيد على عدم الشروع في القيام بمثل هذه الجرائم، وأن يكون تورط الأطباء في مثل هذه العمليات مخالف لمدونة السلوك الخاصة بعملهم والقسم الذي يؤدونه، مع ضرورة أن توعية وزارة الصحة بمختلف المستشفيات للأطباء أيضا والمترددين عليها من خلال حوارات ونقاشات توعية وحملات من جانبه على الوحدات الصحية.



وأشار إلى أن وزارة التضامن عليها الدور الأكبر في التوعية المجتمعية، وتنظيم الحملات في القرى والأرياف والصعيد، والوصول للمناطق الأكثر تمسكا بهذه العادات حتى الآن، مع إعطاء محفزات للأهالي على ذلك، ومن ثم التكامل بين الجهات المعنية بخطة واضحة من شأنه أن يتغلب على هذه العادات السيئة والتي تؤثر على البنات بالسلب بل تسبب في وفاة بعضهن.



وطالب طلعت بوضع خطة شاملة من قبل وزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن بشأن جهود التوعية بخطورة ختان الإناث على مستوى الجمهورية، ومراجعة الجهود القائمة، لتكون خطة شاملة من الجميع لمواجهة هذه الظاهرة بكل جدية.

