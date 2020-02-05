أخبار مصر | محافظة الجيزة توقع عقدين للتصالح في مخالفات البناء بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة توقع عقدين للتصالح في مخالفات البناء بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن توقيع أول عقدين للتصالح في مخالفات البناء بحي العمرانية، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحتة التنفيذية بمقابل يصل إلى 700 ألف جنيه للتصالح بالحالتين.

وأشار محافظ الجيزة، أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع فى عقار بشارع خلف السنترال، وخاصه بالمواطن "سامح عزت جرجس"، كانت المخالفات تشمل: "رسومات الترخيص بالدور الأرضي حتى الدور الرابع علوي، وبناء بدون ترخيص من الدور الخامس علوي حتى الدور الحادي عشر علوي"، حيث قام مقدم طلب التصالح بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة وإستخراج تقرير السلامة الإنشائية.‬

وأكد المحافظ على أنه فور إنتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور، أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن، بسداد قيمة المخالفة والبالغة275 الف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها‪.‬

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وأشار إلى أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بحى العمرانية بعقار بشارع طنطا ملك المواطن "عادل نصر الدين محمود"، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 410 ألف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيرا بأنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي‪ .‬

ودعا المحافظ المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح، وإثبات الجدية، خاصة في ظل موافقه السيد رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها‪.