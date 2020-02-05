أخبار مصر | 3 آلاف جنيه وجبات شهرية لـ1350 عاملًا بالمناجم

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وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت على أن يعامل العاملين الذين تتطلب ظروف عملهم السفر والتواجد في مواقع العمل الحقلي بنفس معاملة العاملين بالمواقع خلال فترة تواجدهم بهذه المواقع، ولا يمنح المقابل النقدي للوجبات الغذائية خلال فترة الغياب بدون إذن في حالة الإجازات المرضية داخل المستشفيات .
وأشار إلى أن هذا المقابل النقدي يصرف لشراء مقررات الوجبات الغذائية المقررة طبقا للقانون 27 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 75 لنفس السنة بمعرفة العامل نفسه.
ونصت الاتفاقية على أنه يتم مراجعة قيمة الوجبات الغذائية سنويا لكل شريحة طبقا لأسعار السوق بمعرفة كل من مجلس إدارة الهيئة، والنقابة.
ووقع محمد عبد الفتاح عرابي، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وأسامة فاروق فؤاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعنية, على الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الهيئة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.