أخبار مصر | 3 آلاف جنيه وجبات شهرية لـ1350 عاملًا بالمناجم

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الهيئة بصرف مقابل نقدي للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3 ألاف جنيه شهريا للعاملين بالمواقع الجبلية الحقلية، و2000 جنيه للعاملين بالمنطقة المركزية، نظرا لعدم توافر مطاعم لدى الهيئة في الوقت الحالي، وصعوبة إنشاء مطاعم بمواقع العمل (الحقلية والجبلية) والتي تتغير من حين لآخر.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت على أن يعامل العاملين الذين تتطلب ظروف عملهم السفر والتواجد في مواقع العمل الحقلي بنفس معاملة العاملين بالمواقع خلال فترة تواجدهم بهذه المواقع، ولا يمنح المقابل النقدي للوجبات الغذائية خلال فترة الغياب بدون إذن في حالة الإجازات المرضية داخل المستشفيات .

وأشار إلى أن هذا المقابل النقدي يصرف لشراء مقررات الوجبات الغذائية المقررة طبقا للقانون 27 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 75 لنفس السنة بمعرفة العامل نفسه.

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