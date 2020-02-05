أخبار مصر | الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "أنا متطوع" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "أنا متطوع" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات برنامج "أنا متطوع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.

وشهد اليوم الختامى للمعرض تجمع المتطوعين لالتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، كذلك الغناء والاحتفال بما تم إنجازه من عمل.

ويعد برنامج "أنا متطوع" برنامج تطوعي تم تأسيسه لخدمة زوار المعرض فى عام 2018، لكن خلال عام 2019 توسع وشمل مهاما جديدة فى إدارة المعرض، وتتعدد لجانه لتشمل لجنة التوثيق الإعلامي، ولجنة الاستعلامات والمعلومات، ولجنة الاستقبال وتوجيه، ولجنة الجمهور والمراسم والعلامات العامة.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 22 يناير الماضِي، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، واستمر حتى أمس 4 فبراير، وحلت دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لهذا العام.