أخبار مصر | الأسبوع المقبل.. البرلمان يستعرض 72 طلب إحاطة ومناقشة عامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسبوع المقبل.. البرلمان يستعرض 72 طلب إحاطة ومناقشة عامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء المقبل، 72 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتتضمن الجلسة، 14 طلب إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين، وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، وعن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها.

كما تتضمن طلبات المناقشة العامة المقدمة من محمد سعد تمراز، وتسعة عشر عضوًا، فيما يتعلق بحل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، ومن فتحي قنديل، وعشرين عضوًا، عن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، ومن النائب هاني أباظة، وعشرين عضوًا، بشأن شراء وتسويق محصول القطن.