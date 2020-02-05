مصر | ضبط شخصين لتجارتهما بالعملات الأجنبية في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لتجارتهما بالعملات الأجنبية في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لإتجارهما في العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة في مدينة نصر.

البداية عندما تمكن المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، من ضبط "محمد.ع.م.أ"، 33 عامًا، صراف بشركة للصرافة، و"أحمد.ح.ل"، 46 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثاني"، وعثر بحوزة الأول على "18.470 دولار أمريكي، 400 يورو، 100 ريال سعودي"، و59.100 جنيه مصري بحوزة الثاني.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترف الأول بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد استبدالها للثاني، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.