مصر | سقوط عاطل بحوزته 1800 قرص مخدر في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل بحوزته 1800 قرص مخدر في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد أخطر تجار المخدرات، وبحوزته 1800 قرص مخدر، بمنطقة السلام.

البداية كانت بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم السلام ثاني، من ضبط "خميس. م. خ" 31 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1964 لسنة 2015م السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته 1800 قرص مخدر، و1060 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير مشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.