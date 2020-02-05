مصر | ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لإتهامهم بسرقة الدرجات النارية بالأزبكية.

البداية كانت بورود ملعومات لضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد بقيام عاطل لسرقة الدراجات النارية بمحيط دائرة القسم.

بالفحص تبين وجودة على ذمة قضايا أخرى "سرقة"، وممارسة نشاطة الإجرامي بسرقة الدراجات النارية بإسلوب"توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، بحوزته "33 مفتاح" مصطنع للدرجات النارية، وبمواجهته إعترف يإرتكابه العديد من حوادث سرقة الدراجات بنفس الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الدراجات النارية المسروقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.