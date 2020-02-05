مصر | مصادرة 11 رأس ماشية يشتبه في إصابتها بالأمراض بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادرة 11 رأس ماشية يشتبه في إصابتها بالأمراض بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، 11 رأس ماشية، يشتبه في إصابتها بأحد الأمراض داخل مزرعة لإحدى شركات إنتاج الألبان بالبحيرة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، وجود عدد من رؤوس الماشية يشتبه فى إصابتها بأحد الأمراض بمزرعة تابعة لإحدى شركات إنتاج الألبان كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، على مساحة 150 فدانًا تقريبًا وبها 7000 رأس ماشية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المزرعة المشار إليها بالاشتراك مع الجهات المعنية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لرؤوس الماشية بها، حيث جرى إجراء اختبار طبي لعدد منها، مما أسفر عن الاشتباه في 11 حالة أبقار مصابة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبسؤال المدير المسئول عن المزرعة، قرر باتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لرؤوس الماشية الموجودة بالمزرعة، ونفى علمه بوجود حالات مصابة منها.